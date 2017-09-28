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Новости Нижнего Тагила

35 инцидентов при подключении отопления зафиксировано в Нижнем Тагиле

28 сентября 2017, 09:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Носов,Россия,Свердловская область,отопление,порыв,перекопы
В Нижнем Тагиле подвели итоги подключения города к теплу. Рабочее совещание состоялось в мэрии города.

Коммунальщики и энергетики потратили сутки на подключение соцобъектов. Затем они перешли к подаче тепла в дома.

Под ответственностью НТТС функционируют 23 котельные, у Тагилэнерго - 10 теплоисточников и 21 насосная станция, передает пресс-служба мэрии.

Предприятия города поддерживают температуру теплоносителей в норме или стремятся к этому.

В управлении городским хозяйством доложили, что в городе было зафиксировано 35 инцидентов - порывы, утечки, недостаточная температура и некачественная работа УК.

Сергей Носов назвал две главные проблемы в этой сфере. Первая - безнадзорные дома и обеспечение их теплом. Вторая - перекопы. В городе их зафиксировано 61. Представители всех ресурсоснабжающих компаний будут работать над восстановлением благоустройства, в надежде завершить работы до снега.

 

Сегодня мы должны обратить самое серьезное внимание на качество теплоснабжения в Дзержинском районе, потому что технические параметры должны выдерживаться в течение всего отопительного сезона, - отметил мэр. - Обращаю внимание, что этот вопрос будет находиться на постоянном контроле прокуратуры. Руководители всех предприятий и служб, задействованных в данном процессе, от УВЗ и конкурсного управляющего Горэнерго, до главы района и директоров управляющих компаний, должны обеспечить безаварийную подачу тепла жителям Вагонки до конца отопительного сезона.

 
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