35 инцидентов при подключении отопления зафиксировано в Нижнем Тагиле

Коммунальщики и энергетики потратили сутки на подключение соцобъектов. Затем они перешли к подаче тепла в дома.





Под ответственностью НТТС функционируют 23 котельные, у Тагилэнерго - 10 теплоисточников и 21 насосная станция, передает пресс-служба мэрии.





Предприятия города поддерживают температуру теплоносителей в норме или стремятся к этому.

В управлении городским хозяйством доложили, что в городе было зафиксировано 35 инцидентов - порывы, утечки, недостаточная температура и некачественная работа УК.





Сергей Носов назвал две главные проблемы в этой сфере. Первая - безнадзорные дома и обеспечение их теплом. Вторая - перекопы. В городе их зафиксировано 61. Представители всех ресурсоснабжающих компаний будут работать над восстановлением благоустройства, в надежде завершить работы до снега.