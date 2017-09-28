Лишённая детей екатеринбурженка побывала на передаче «Пусть говорят»

В студии находились гости – депутат Госдумы Андрей Альшевских, Анна Семенович, Максим Иванов и Оксана Пушкина, а также детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков и представители сферы пластической хирургии, кинематографа и прочих, передает Ura.Ru.





Напомним, Юлия лишилась приёмных детей после проведенной операции на груди. Она сообщила, что крупные молочные железы причиняли ей неудобство. Дело получило широкую огласку, ситуация находится на контроле омбудсмена Анны Кузнецовой.





На программе стало известно, что органы опеки заинтересовались семьей после запроса Юлии о вывозе детей на лечение за пределы страны. Затем в ходе проверки семьи выяснились другие детали истории: Юлия удалила грудь и притворялась мужчиной в интернете.



Юлия обвиняет органы опеки в фальсификации документов: речь идёт о справке, подтверждающей психическое расстройство. В студии екатеринбурженка заявила, что пол менять она не собирается.





Гости программы в основном сошлись на мнении о том, что Юлия может делать со своим телом всё, что захочет. Ситуацию передадут на рассмотрение в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.