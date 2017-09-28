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Новости Нижнего Тагила

Пригородная прокуратура: за стадион под Нижним Тагилом подрядчик деньги еще не получил

28 сентября 2017, 21:30Добавить новость
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Подрядчик, который занимается строительством нового стадиона в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, обещанные деньги еще не получил. 

Предприятие ООО «СК Березит», которое продолжает благоустройство школьного стадиона под Нижним Тагилом, пока не получило деньги за свою работу. 

 

16 млн, которые были выделены на строительство школьного стадиона, на счет подрядчика не переведены, акты об окончании работ пока не подписаны., -- отметил  помощник прокурора Евгений Юрьевич Бородеев.

 

Напомним, в ходе того же собрания прокуратура объявила о нарушениях Федерального закона в работе школы.

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