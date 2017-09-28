Пригородная прокуратура: за стадион под Нижним Тагилом подрядчик деньги еще не получил

Подрядчик, который занимается строительством нового стадиона в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом, обещанные деньги еще не получил.

Предприятие ООО «СК Березит», которое продолжает благоустройство школьного стадиона под Нижним Тагилом, пока не получило деньги за свою работу.

16 млн, которые были выделены на строительство школьного стадиона, на счет подрядчика не переведены, акты об окончании работ пока не подписаны., -- отметил помощник прокурора Евгений Юрьевич Бородеев.

Напомним, в ходе того же собрания прокуратура объявила о нарушениях Федерального закона в работе школы.