Прокуратура выявила нарушения Федерального закона в работе школы под Нижним Тагилом

Как отметил помощник прокурора Евгений Юрьевич Бородеев, администрация школы нарушила Федеральный закон об образовании, привлекая учащихся к строительству.





Есть закон РФ № 34 об образовании, где сказано, что школа может привлекать детей к работам только с разрешения родителей. Проверка еще не закончена, но сейчас я уже могу сказать, что администрация школы нарушила требования закона, не получив согласия родителей, -- заявил Евгений Бородеев.

По результатам проверки будет принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые нарушили требование закона. Также будет вынесено предостережение о том, чтобы таких действий больше не допускалось.



Также каждый родитель на собрании получил контактный телефон прокуратуры, чтобы сообщить о замеченных нарушениях или получить консультацию.