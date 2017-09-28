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Новости Нижнего Тагила

Прокуратура выявила нарушения Федерального закона в работе школы под Нижним Тагилом

28 сентября 2017, 20:55Добавить новость
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При проверке факта о травмировании детей на строительстве нового стадиона в поселке Горноуральский возле школы № 24 под Нижним Тагилом прокуратура выявила нарушение.

Как отметил помощник прокурора Евгений Юрьевич Бородеев, администрация школы нарушила Федеральный закон об образовании, привлекая учащихся к строительству.

 Есть закон РФ № 34 об образовании, где сказано, что школа может привлекать детей к работам только с разрешения родителей. Проверка еще не закончена, но сейчас я уже могу сказать, что администрация школы нарушила требования закона, не получив согласия родителей, -- заявил Евгений Бородеев.

 

По результатам проверки будет принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые нарушили требование закона. Также будет вынесено предостережение о том, чтобы таких действий больше не допускалось.

Также каждый родитель на собрании получил контактный телефон прокуратуры, чтобы сообщить о замеченных нарушениях или получить консультацию.

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