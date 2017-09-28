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Новости Нижнего Тагила

Родительское собрание по травмам детей на стадионе началось в школе под Нижним Тагилом

28 сентября 2017, 19:10Добавить новость
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В школе № 24 поселка Горноуральский под Нижним Тагилом началось родительское собрание, главным вопросом которого станет травмирование детей на строительстве нового стадиона.

Директор школы № 24 в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом Татьяна Заостровных познакомила родителей с гостями, которые посетили мероприятие.

На собрании присутствуют Начальник управления образования администрации Горноуральского округа Андрей Владимирович Лунев и помощник прокурора Евгений Юрьевич Парадеев.


Также в беседе примет участие глава Горноуральской администрации Анна Вячеславовна Коренистова, а также все учителя и классные руководители.

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