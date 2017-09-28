Родительское собрание по травмам детей на стадионе началось в школе под Нижним Тагилом

В школе № 24 поселка Горноуральский под Нижним Тагилом началось родительское собрание, главным вопросом которого станет травмирование детей на строительстве нового стадиона.

Директор школы № 24 в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом Татьяна Заостровных познакомила родителей с гостями, которые посетили мероприятие.



На собрании присутствуют Начальник управления образования администрации Горноуральского округа Андрей Владимирович Лунев и помощник прокурора Евгений Юрьевич Парадеев.



Также в беседе примет участие глава Горноуральской администрации Анна Вячеславовна Коренистова, а также все учителя и классные руководители.