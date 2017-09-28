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Новости Нижнего Тагила

Сирота из Нижнего Тагила была отправлена жить в разваливающийся дом (ФОТО)

28 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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Воспитанница детского дома в Нижнем Тагиле обратилась в прокуратуру Пригородного района с сообщением, что ей не предоставили жилье, после выпуска из учреждения.

Девушка стояла в очереди на получение жилья, однако в этом году ее сняли с учета. Причиной стало то, что у нее уже имелась жилплощадь – частный дом. Однако он не пригоден для проживания, его еще в 2012 году признали аварийным.

Ленинский суд отменил решение о снятии сироты с учета и обязал муниципалитет обеспечить ее жильем, пишет v-tagile.ru.

 

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Фото: v-tagile.ru

 
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