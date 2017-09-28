Первый снег выпал 28 сентября в Свердловской области (ФОТО)

Ночью с 27 на 28 сентября в Белоярском районе Свердловской области выпал снег. Фотографиями заснеженной травы поделились местные жители в соцсетях. Они отметили, что слой снега к утру еще держался.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу по всей Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, ожидается мокрый снег. Он может стать причиной гололеда на дорогах. В выходные дневная температура воздуха будет держаться на отметке +4оС, а ночью опустится до -4 оС.





Фото: «Инцидент Екатеринбург»