Директор колледжа в Екатеринбурге выплатит 20 тыс. руб. за рекламу «Мотива»

В июле 2004 года руководство ГБПОУ СО «Уральский колледж имени И. И. Ползунова» заключило договор о размещении рекламы на крыше здания, но через пять лет зданию был присвоен статус объекта культурного наследия.

Вследствие этого установка наружной рекламы на крыше здания стала незаконной. В 2015 году ИП передал в собственность учебному заведению рекламные конструкции.