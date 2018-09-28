Директор колледжа в Екатеринбурге выплатит 20 тыс. руб. за рекламу «Мотива»

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Директор колледжа имени Ползунова оштрафован за установку рекламных конструкций на крыше объекта культурного наследия.
Сюжеты: Екатеринбург
В июле 2004 года руководство ГБПОУ СО «Уральский колледж имени И. И. Ползунова» заключило договор о размещении рекламы на крыше здания, но через пять лет зданию был присвоен статус объекта культурного наследия.
Вследствие этого установка наружной рекламы на крыше здания стала незаконной. В 2015 году ИП передал в собственность учебному заведению рекламные конструкции.
Реклама «Мотива» и две рекламы колледжа на крыше объекта культурного наследия были признаны нарушающими закон, за что директор колледжа был оштрафован на 20 тыс. рублей, сообщает «Областная газета».
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