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Директор колледжа в Екатеринбурге выплатит 20 тыс. руб. за рекламу «Мотива»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор колледжа в Екатеринбурге выплатит 20 тыс. руб. за рекламу «Мотива»

Сегодня, 19:10Общество
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