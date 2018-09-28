ФАС возбудила дело против «Мотива» из-за рекламы с дрелью

В рекламном ролике «Мотива» содержится призыв переходить к нему от других операторов. По сюжету, один из персонажей предлагает другому избавиться от заложенности носа при помощи дрели. Заявитель расценил подобный совет, как призыв к насилию и обратился в ФАС.

Как сообщает «Правда УРФО», управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в ответ на заявление гражданина возбудила на оператора дело, в рамках которого проверит содержимое рекламы и даст ему соответствующую правовую оценку.

В компании «Мотив» заявили, что прежде чем делать поспешные выводы, необходимо дождаться решения ведомства.