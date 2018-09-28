ФАС возбудила дело против «Мотива» из-за рекламы с дрелью

В ФАС поступила жалоба на оператора сотовой связи «Мотив». Заявитель посчитал, что в рекламном ролике содержится призыв к насилию. Теперь против оператора возбуждено дело.
В рекламном ролике «Мотива» содержится призыв переходить к нему от других операторов. По сюжету, один из персонажей предлагает другому избавиться от заложенности носа при помощи дрели. Заявитель расценил подобный совет, как призыв к насилию и обратился в ФАС.
Как сообщает «Правда УРФО», управление федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в ответ на заявление гражданина возбудила на оператора дело, в рамках которого проверит содержимое рекламы и даст ему соответствующую правовую оценку.
В компании «Мотив» заявили, что прежде чем делать поспешные выводы, необходимо дождаться решения ведомства.
Мы уважаем мнение каждого и всегда честны перед своими абонентами. Но, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Делать какие-то выводы, касающиеся нарушения законодательства, можно будет только после рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве,прокомментировала ситуацию директор по маркетингу компании «Мотив» Екатерина Хворостова.