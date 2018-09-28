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ФАС возбудила дело против «Мотива» из-за рекламы с дрелью
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФАС возбудила дело против «Мотива» из-за рекламы с дрелью

Сегодня, 08:30Общество
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