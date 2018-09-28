Меньше шума: термитная сварка трамвайных путей опробована в Нижнем Тагиле

Термитную сварку стыков трамвайных рельсов впервые применили в Екатеринбурге. Позже этот способ достижения бесшумности движения трамваев стали использовать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Самаре.

Кроме того, заваренные стыки позволяют уменьшить износ трамвайных вагонов. Ведь обычные рельсы разрушают подшипники в колесных парах и тормозную систему.

Теперь этот опыт других городов решили перенять в Нижнем Тагиле. В качестве эксперимента были заварены три стыка на проспекте Ленина. Стоимость одного стыка составляет 20 тысяч рублей.