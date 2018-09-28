Меньше шума: термитная сварка трамвайных путей опробована в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:50ОбществоФото: «Областная Газета»
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На проспекте Ленина в Нижнем Тагиле был проведен эксперимент по алюминотермитной сварке стыков трамвайных путей. Теперь трамваи на этом участке стали практически бесшумными.
Сюжеты: Нижний Тагил
Термитную сварку стыков трамвайных рельсов впервые применили в Екатеринбурге. Позже этот способ достижения бесшумности движения трамваев стали использовать в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Самаре.
Кроме того, заваренные стыки позволяют уменьшить износ трамвайных вагонов. Ведь обычные рельсы разрушают подшипники в колесных парах и тормозную систему.
Теперь этот опыт других городов решили перенять в Нижнем Тагиле. В качестве эксперимента были заварены три стыка на проспекте Ленина. Стоимость одного стыка составляет 20 тысяч рублей.
Дальше администрация города решит применять ли такую технологию по всей трамвайной линии, пишет «Областная газета».
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