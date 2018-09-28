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Меньше шума: термитная сварка трамвайных путей опробована в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Меньше шума: термитная сварка трамвайных путей опробована в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:50ОбществоФото: «Областная Газета»
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