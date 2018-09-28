Обвинение потребовало для уральского «маньяка из МЧС» пожизненного заключения
Сегодня, 20:10Общество
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В областном суде завершилось рассмотрение дела серийного убийцы. Сторона обвинения требовала назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного заключения.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина, работавший в МЧС, обвиняется в совершении нескольких преступлений, сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек, и убийствах. В общей сложности пострадали восемь женщин.
В 2012 году после одного из изнасилований его посадили в тюрьму, однако спустя два года обвиняемый вышел на свободу. По версии следствия, он вновь начал нападать на женщин.
Всего екатеринбуржец убил тех женщин. Последнее убийство он совершил в Верхней Пышме в 2017 году. Его поймали через три дня после этого.В ходе судебного заседания сторона защиты настаивала на проведении психиатрической экспертизы, а прокурор – пожизненное заключение. Приговор будет оглашен 12 октября, пишет justmedia.
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