Обвинение потребовало для уральского «маньяка из МЧС» пожизненного заключения

Мужчина, работавший в МЧС, обвиняется в совершении нескольких преступлений, сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек, и убийствах. В общей сложности пострадали восемь женщин.

В 2012 году после одного из изнасилований его посадили в тюрьму, однако спустя два года обвиняемый вышел на свободу. По версии следствия, он вновь начал нападать на женщин.