Первый свердловский бизнес-инкубатор начал работу в Краснотурьинске

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Производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский» запущен в Краснотурьинске.
В Краснотурьинске запущен производственный процесс на первом в Свердловской области бизнес-инкубаторе, который является одним из ключевых проектов губернатора Евгения Куйвашева. Старт работе дал вице-губернатор Алексей Орлов.
В бизнес-инкубаторе начали работу ООО «КапРемМоторс», ООО «Бэнефит». Также к инфраструктуре индустриального парка планируется подключить «Богословский кабельный завод», ТОСЭР «Краснотурьинск» и «ЛесКом Развитие».
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В планах создание второй очереди индустриального парка «Богословский», сообщают «Вечерние Ведомости».
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