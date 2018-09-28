Профилактика наркомании среди подростков проводится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле ведется работа по профилактике наркотической зависимости среди подростков.
По официальным данным, около двух тысяч жителей Нижнего Тагила употребляют наркотики. По неофициальной информации — эта цифра намного больше.
Члены городской антинаркотической комиссии обсуждали вопрос проблемы наркотиков в обществе молодежи. Уже четыре года в школах города проводится тест на выявление групп риска среди подростков.
В этом году это был тест-опросник, состоящий из 82 вопросов. Анкету проводили среди учащихся 7-8 классов. Данное социально-психологическое тестирование позволяет выявить факторы риска, рассказала исполняющая обязанности замначальника управления образования Нижнего Тагила Елена Беляева.
Заведующий наркологическим диспансером психиатрической больницы №7 Алексей Сухотский рассказал, что по результатам тестирования сотрудники психиатрической больницы №7 проводили тематические круглые столы в аспекте тех проблем, которые свойственны для конкретного образовательного учреждения.
Врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что необходимо расширить взаимодействие всех, кто работает с детьми для того, чтобы увеличить эффективность профилактических мероприятий, предупреждающих формирование наркотической или иной зависимости, сообщает «Тагил-ТВ».