Профилактика наркомании среди подростков проводится в Нижнем Тагиле

По официальным данным, около двух тысяч жителей Нижнего Тагила употребляют наркотики. По неофициальной информации — эта цифра намного больше.

Члены городской антинаркотической комиссии обсуждали вопрос проблемы наркотиков в обществе молодежи. Уже четыре года в школах города проводится тест на выявление групп риска среди подростков.

В этом году это был тест-опросник, состоящий из 82 вопросов. Анкету проводили среди учащихся 7-8 классов. Данное социально-психологическое тестирование позволяет выявить факторы риска, рассказала исполняющая обязанности замначальника управления образования Нижнего Тагила Елена Беляева.

Заведующий наркологическим диспансером психиатрической больницы №7 Алексей Сухотский рассказал, что по результатам тестирования сотрудники психиатрической больницы №7 проводили тематические круглые столы в аспекте тех проблем, которые свойственны для конкретного образовательного учреждения.

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