СКР возбудил уголовное дело о насилии над подростками в Каменске-Уральском

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Следователи проверят информацию о применении насилия со стороны сотрудников полиции Каменска-Уральского в отношении двух подростков. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Уголовное расследование будет проведено с целью тщательной проверки поступившей информации о насилии со стороны полицейских ОП №24 Каменска-Уральского в отношении двух задержанных подростков в июле 2018 года.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, для того, чтобы выяснить подробности произошедшего инцидента и составить объективную картину того, что случилось в отделении полиции №24 с 17 по 20 июля.
На данный момент уголовное дело возбуждено по признакам части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
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