СКР возбудил уголовное дело о насилии над подростками в Каменске-Уральском

Уголовное расследование будет проведено с целью тщательной проверки поступившей информации о насилии со стороны полицейских ОП №24 Каменска-Уральского в отношении двух задержанных подростков в июле 2018 года.

Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, следователи проведут комплекс необходимых мероприятий, для того, чтобы выяснить подробности произошедшего инцидента и составить объективную картину того, что случилось в отделении полиции №24 с 17 по 20 июля.