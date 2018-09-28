Трое арбитражных управляющих в Екатеринбурге были осуждены за вымогательство

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В Екатеринбурге три арбитражных управляющих были признаны виновными в коммерческом подкупе и вымогательстве.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2014 году в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось дело о банкротстве строительной компании. Арбитражный управляющий вместе со своими коллегами попросил у директора компании денежную сумму за выведение фирмы из банкротства. Свои услуги управляющие оценили в 5 млн рублей.
Директор организации заплатил 450 тыс. рублей, однако при следующей передаче денег мужчин задержали.
По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, один из арбитражных управляющих получил девять лет колонии, второй – восемь лет, третий – семь лет.
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