Трое арбитражных управляющих в Екатеринбурге были осуждены за вымогательство

В 2014 году в Арбитражном суде Свердловской области рассматривалось дело о банкротстве строительной компании. Арбитражный управляющий вместе со своими коллегами попросил у директора компании денежную сумму за выведение фирмы из банкротства. Свои услуги управляющие оценили в 5 млн рублей.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, один из арбитражных управляющих получил девять лет колонии, второй – восемь лет, третий – семь лет.