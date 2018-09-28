«Центр развития туризма» в Нижнем Тагиле стал лучшим на конкурсе Russian Event Awards
Сегодня, 12:20Общество
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«Центр развития туризма города Нижний Тагил» победил в конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучший организатор турсобытий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Финальные мероприятия конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов проходили 26 и 27 сентября в Чебоксарах. Нижний Тагил представил на конкурсе пять проектов.
В номинации «Лучший муниципальный ТИЦ — организатор турсобытий» победил «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
Диплом второй степени получил Событийный календарь на 2018 год в номинации «Лучший муниципальный календарь туристических событий».
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Третьим среди площадок для проведения туристических событийных мероприятий стал ГЛК «Гора Белая», сообщает «Центр развития туризма».
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