Цуканов и митрополит Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

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27 сентября на встрече метрополита Кирилла и полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова обсуждался ряд вопросов, в том числе строительство собора Святой Екатерины.
Сюжеты: Екатеринбург
27 сентября в Екатеринбурге состоялась встреча полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Участники встречи обсудили строительство в уральской столице кафедрального собора Святой Екатерины, а также необходимость реконструкции храмов в Верхотурье и на территории области.
Цуканов также поблагодарил правящего архиерея за участие в Царском крестном ходе вместе с патриархом Кириллом и паломниками, сообщает «Областная газета».
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