Цуканов и митрополит Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

27 сентября в Екатеринбурге состоялась встреча полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова и митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Участники встречи обсудили строительство в уральской столице кафедрального собора Святой Екатерины, а также необходимость реконструкции храмов в Верхотурье и на территории области.