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Цуканов и митрополит Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цуканов и митрополит Кирилл обсудили строительство храма в Екатеринбурге

Сегодня, 17:00Общество
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