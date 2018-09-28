Жительнице села под Невьянском грозит штраф за проникновение в чужое жилище

По версии следствия, в конце августа в одной из коммунальных квартир возникли разногласия между двумя соседками по комнатам. Одна из женщин пожаловалась в правоохранительные органы на жительницу соседней комнаты из-за того, что та вела разгульный образ жизни и собирала шумные компании, злоупотребляя алкогольными напитками.

В августе 2018 года подозреваемая проникла в комнату недовольной соседки в момент, когда ее не было дома, и устроила там беспорядок. Таким способом она хотела проучить женщину.

Следственный отдел по городу Невьянск СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летней нарушительницы по ч. 1 ст. 139 УК РФ. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев, обязательными работами на срок до 360 часов или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.