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Жительнице села под Невьянском грозит штраф за проникновение в чужое жилище
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Neprikosnovennost zhilishcha i ego narushenie 2

Жительнице села под Невьянском грозит штраф за проникновение в чужое жилище

Сегодня, 13:20Общество
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