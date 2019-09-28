«Бесов не обнаружено»: ведущий Владимир Соловьев посетил в Екатеринбург
Сегодня, 20:56ОбществоФото: личная страница в Instagram Владимира Соловьева
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Ведущий Владимир Соловьев посетил Екатеринбург и написал в instagram, что не обнаружил в городе бесов.
Сюжеты: Екатеринбург
Причина, по которой Соловьев решил посетить столицу Урала, неизвестна. Известно лишь, что он побывал в сквере у Театра драмы. В посте телеведущий написал:
Бесов не обнаружено. Значит, разогнал.
Напомним, что в середине мая журналист назвал участников протеста против строительства храма святой Екатерины «наследниками бесов». Позднее на въезде в город появилась табличка «Город бесов».
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