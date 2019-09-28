Отбывавший наказание в колонии Нижнего Тагила экс-следователь задержан на Кипре

Бывший сотрудник Следственного комитета России Александр Сатлаев задержан на Кипре. Он обвиняется в ограблении девушки. В России он был объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании 4 августа жительницы Барнаула.

В марте 2019 года Сатлаев был освобожден из колонии Нижнего Тагила для бывших следователей по УДО. Туда он попал также за изнасилования. На Алтае ему были предъявлены обвинения в четырех изнасилованиях и семи эпизодах покушений на изнасилование. Суд приговорил его к шести с половиной годам колонии.

Сообщается, что по одному из дел сам Сатлаев проводил доследованную проверку. Тогда он уговорил девушку отказаться от показаний.

Через несколько месяцев его автомобиль был замечен на видеозаписях с камер наблюдения, расположенных на месте одного из преступлений.

Правоохранительные органы Алтайского края не располагают информацией о задержании бывшего следователя, так как Россия не признает Северный Кипр суверенным государством и между ними нет дипломатических отношений.