Погибшая в Екатеринбурге школьница оказалась участницей группы «Синий кит»
Сегодня, 21:43ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге покончила жизнь самоубийством 16-летняя школьница. Ее родственники подозревают, что к самоубийству девушку подтолкнула группа «Синий кит», пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Родственники школьницы рассказали, что с начала учебного года она стала скрытной и замкнутой. Каждый день девушка заводила будильник на 04:20. В это же время она покончила с собой.
Она выполняла различные задания, эти кураторы отличные психологи и подавляют силу воли детей. Игра длится 50 дней, в течение которых участники должны выполнять различные задания, говорит тетя погибшей.
По словам тети девочки, ученица той же школы, где училась ее племянница, весной тоже свела счеты с жизнью.
Семья школьницы обратилась в СК. Там возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей