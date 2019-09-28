Прокуратура нашла коррупцию в свердловском минсоцполитики

После проведения прокурорской проверки были найдены нарушения в документах о порядке предоставления социальных услуг. Также было установлено, что декларациях министра соцполитики Андрея Злоказова, его замов Сергея Золотова и Алексея Сабитова не указаны полные сведенья о доходах.

Письмо в прокуратуру написала лава фонда «Я особенный» Александрина Хаитова. По ее словам, министерство перестало выплачивать фонду деньги за оказание соцуслуги детям с аутизмом. Фонд не получил более 3 млн рублей.

После огласки в СМИ министерво выплатило часть денег, и фонду тут же пришлось покинуть помещение, в котором он располагался. В сентябре министерство подало в суд на фонд с требованием вернуть в областной бюджет 12 тысяч. 751 рубль. На эти деньги, по мнению заявителя, сотрудники фонда не оказали услуги для больных детей – не посещали их на дому.