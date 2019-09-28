Сергей Шнуров написал матерный стих на запрет курения на балконах
Сегодня, 12:00ОбществоФото: страница Сергея Шнурова в instagram
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Певец Сергей Шнуров отреагировал на запрет курения на балконах – он написал стихотворение, содержащие нецензурную брань. Пост со стихотворением лидер группы «Ленинград» разметил в Instagram.
В стихотворении Шнуров раскритиковал запрет на курение на балконах и лоджиях, который вступает в силу с 1 октября.
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Также в стихотворении певец упомянул, что при отключении света теперь нельзя будет использовать свечи.
Накануне был подписан указ об изменениях противопожарного режима. Помимо запрета на использование открытого огня на балконах, он также включает новые правила безопасности в кинотеатрах и медучреждениях.
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