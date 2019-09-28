В Нижнем Тагиле двор на улице Жуковского оказался затоплен фекалиями

Одна из жительниц дома рассказал, что она сообщила в аварийную службу днем 27 сентября. Там ей пояснили, что УК «Теплотехник» в курсе ситуации, однако рабочие так и не приехали на место аварии. Тагильчанка также обращалась в «Водоканал», где ей ответили, что диспетчерская служба передала информацию в 18:00, и у рабочих уже закончился рабочий день.