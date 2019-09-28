В Нижнем Тагиле двор на улице Жуковского оказался затоплен фекалиями
Сегодня, 23:03ОбществоФото: РИА Новости
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27 сентября во дворе дома № 29 на улице Жуковского прорвало канализацию. Рабочие приехали устранять аварию лишь на следующее утро, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Одна из жительниц дома рассказал, что она сообщила в аварийную службу днем 27 сентября. Там ей пояснили, что УК «Теплотехник» в курсе ситуации, однако рабочие так и не приехали на место аварии. Тагильчанка также обращалась в «Водоканал», где ей ответили, что диспетчерская служба передала информацию в 18:00, и у рабочих уже закончился рабочий день.
По словам женщины, вечером к дому нельзя было подойти из-за канализационных стоков. Специалисты приехали устранять аварию 28 сентября в 10:00.
Ранее на Старателе в доме, находящемся в управлении «Теплотехника», на протяжении года происходили прорывы канализационных труб.
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