В Нижнем Тагиле перекрасили памятник танку Т-34

Напротив музея-заповедника «Горнозаводской Урал» идет реконструкция площади. В рамках реконструкции будет проходить и обновление памятника танку. Сейчас памятник покрашен в ярко-зеленый цвет, что, по мнению жителей города, делает его похожим на пластиковый.