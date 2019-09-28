В Нижнем Тагиле перекрасили памятник танку Т-34

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В Нижнем Тагиле памятник танку Т-34, который расположен на улице Ленина, 1, перекрасили в ярко-зеленый цвет, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напротив музея-заповедника «Горнозаводской Урал» идет реконструкция площади. В рамках реконструкции будет проходить и обновление памятника танку. Сейчас памятник покрашен в ярко-зеленый цвет, что, по мнению жителей города, делает его похожим на пластиковый.
В администрации Нижнего Тагила пояснили, что танк покрыли специальной грунтовкой. Как только установится сухая погода, памятник перекрасят.
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