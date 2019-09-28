Жители Нижнего Тагила жалуются на сбои в работе Telegram и Яндекса
Сегодня, 22:19ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Нижнего Тагила рассказали о сбоях в работе соцсетей и поисковой системы Яндекс.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанка рассказала TagilCity.ru, что 28 сентября у нее дома пропал Telegram, при этом с мобильного интернета соцсеть также не запускается:
На смартфоне с «Мегафоном» работает. Из-под VPN тоже работает.
Также она отметила, что в это же время случились сбои в работе Яндекса.
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