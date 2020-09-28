Автохам-дебошир и погибшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

27 сентября около 18.00 в полицию обратились семья из села Покровское Каменского района Свердловской области. Супруги заявили о пропаже трехлетней дочери. Родители сообщили, что она пропала около 14.00. Вечером она была найдена мертвой в реке неподалёку от дома. По информации сотрудников полиции, мама отпустила её гулять во дворе, а отец отошел в магазин. Правоохранители сообщили, что ребенок погиб из-за того, что её оставили без присмотра родители. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете.