Автохам-дебошир и погибшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 28 сентября.

Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов, получивший популярность благодаря мему «Ты кому сигналишь, дядя?», устроил дебош в отделении полиции № 3. На него составили административный протокол и отправили в СИЗО за хулиганство. Автохама из Екатеринбурга Игоря Новоселова отправили в СИЗО 27 сентября около 18.00 в полицию обратились семья из села Покровское Каменского района Свердловской области. Супруги заявили о пропаже трехлетней дочери. Родители сообщили, что она пропала около 14.00. Вечером она была найдена мертвой в реке неподалёку от дома. По информации сотрудников полиции, мама отпустила её гулять во дворе, а отец отошел в магазин. Правоохранители сообщили, что ребенок погиб из-за того, что её оставили без присмотра родители. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете. Прокуратура проводит проверку после гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет. На этот раз он действует до 5 октября. Ослабления ограничений в указе не содержится. Куйвашев продлил «коронавирусную» самоизоляцию для пенсионеров В Екатеринбурге целиком закрыт на карантин детский сад №265. Причиной послужила опасная эпидемиологическая ситуация, связанная с подозрением на COVID-19 у четырех работников образовательного учреждения. В общей сложности в детских садах столицы Урала на самоизоляции находятся шесть детских групп. В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

