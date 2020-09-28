Автохам-дебошир и погибшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

Автохам-дебошир и погибшая девочка. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 21:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 28 сентября.

Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов, получивший популярность благодаря мему «Ты кому сигналишь, дядя?», устроил дебош в отделении полиции № 3. На него составили административный протокол и отправили в СИЗО за хулиганство.

27 сентября около 18.00 в полицию обратились семья из села Покровское Каменского района Свердловской области. Супруги заявили о пропаже трехлетней дочери. Родители сообщили, что она пропала около 14.00. Вечером она была найдена мертвой в реке неподалёку от дома. По информации сотрудников полиции, мама отпустила её гулять во дворе, а отец отошел в магазин. Правоохранители сообщили, что ребенок погиб из-за того, что её оставили без присмотра родители. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Отмечается, что семья не состояла на профилактическом учете.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в очередной раз продлил режим самоизоляции в регионе для граждан старше 65 лет. На этот раз он действует до 5 октября. Ослабления ограничений в указе не содержится.

В Екатеринбурге целиком закрыт на карантин детский сад №265. Причиной послужила опасная эпидемиологическая ситуация, связанная с подозрением на COVID-19 у четырех работников образовательного учреждения. В общей сложности в детских садах столицы Урала на самоизоляции находятся шесть детских групп.

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