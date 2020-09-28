Азербайджанская диаспора в Екатеринбурге высказалась по поводу конфликта с Арменией

Азербайджанская диаспора в Екатеринбурге высказалась по поводу конфликта с Арменией

Сегодня, 11:59ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге Азербайджанская диаспора надеется на то, что конфликт с Арменией по Нагорному Карабаху будет решен мирным путем, пишет Ура.ру.

По словам главы диаспоры Свердловской области Шахина Шихлинского, Азербайджан намерен вернуть оккупированную территорию, но при этом призывает решить конфликт мирным путем.

Никому не нужна эта война, потому что эту войну уже пережили все. Мы не хотим этого конфликта, не хотим эту войну, сказал он.

Он отметил, что вряд ли конфликт повлияет на отношения с диаспорой Армении в Екатеринбурге.

Напомним, 27 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле населенных пунктов в Карабахе со стороны Армении. После этого Ереван обвинил Баку в наступлении. В результате в Армении было введено военное положение и объявлена мобилизация резерва. В Ереване заявили, что Азербайджан открыл ответный огонь.

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