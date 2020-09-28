Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

Сегодня, 11:28ОбществоPhoto: скриншот видео YouTube-канала "Город55"
Председатель совета КРОМО «Центр развития добровольчества», член совета ассоциации волонтерских центров России Дарья Маковецкая дала развернутый комментарий своих оценок в пятой игре 1/8 финала проекта «Дебатл».

На диспут вынесли острый вопрос: должна ли нынешняя армия России оставаться призывной (эту позицию отстаивала команда Нижнего Новгорода) или полностью переходить на профессиональную основу (точку зрения защищали представители Казани).

Эксперт отметила, что участники использовали в дебатах очень много личных примеров, но не хватало аналогий с другими странами и историческими эпохами.

Илья < Пеплайкин, капитан Казани> начал с серьезных аргументов про коррупцию, комбинировал их с вариантами прохождения службы в армии, что меня зацепило и вдохновило,отметила Дарья Маковецкая.

Итоговый результаты встречи – победа Казани со счётом 54 – 36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь-Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург – Тюмень и Омск-Белгород.

Video:YouTube-канал "Город55"

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