Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

Итоговый результаты встречи – победа Казани со счётом 54 – 36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь-Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург – Тюмень и Омск-Белгород.