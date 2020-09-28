Эксперт отметила «личный» характер дебатов Казани и Нижнего Новгорода

На диспут вынесли острый вопрос: должна ли нынешняя армия России оставаться призывной (эту позицию отстаивала команда Нижнего Новгорода) или полностью переходить на профессиональную основу (точку зрения защищали представители Казани).
Эксперт отметила, что участники использовали в дебатах очень много личных примеров, но не хватало аналогий с другими странами и историческими эпохами.
Илья < Пеплайкин, капитан Казани> начал с серьезных аргументов про коррупцию, комбинировал их с вариантами прохождения службы в армии, что меня зацепило и вдохновило,отметила Дарья Маковецкая.
Итоговый результаты встречи – победа Казани со счётом 54 – 36. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. Далее в ¼ финала Казань встретится с победителем пары Ставрополь-Ростов, а также известны еще две пары четвертьфиналистов: Оренбург – Тюмень и Омск-Белгород.