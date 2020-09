Финуправляющий сына застройщика Плаксина не нашел у него денег и дорогой техники

Арбитражный управляющий обанкротившегося предпринимателя Михаила Плаксина — сына известного застройщика Игоря Плаксина из Екатеринбурга, не смог найти его счета и дорогую технику.

По данным картотеки арбитражных дел, финуправляющий запросил данные, но ему было отказано. Суду было достаточно ответа самого Михаила Плаксина. Бизнесмен ответил в письме, что телевизор стоимостью около 100 тысяч рублей сломался и его продали. После этого было продано и другое оборудование. Другая электроника пришла в негодность и была выброшена. При этом счетов у Плаксина было несколько. Однако по тем, что были указаны в запросе финуправляющего, оказалось, что некоторые из них никогда не принадлежали предпринимателю. По данным Znak, сегодня было принято решение о проведении торгов, на которых планируется продать офисную недвижимость Михаила. Ранее на аукционе уже был продан кадиллак бизнесмена. Напомним, банкротство Михаила Плаксина инициировал «Примсоцбанк», который выдал кредит компании «Стройуниверсал» (генерального подрядчика на объектах НП «Уралэнергостройкомплекс»). Михаил Плаксин выступил в качестве поручителя и залогодателя. Банкротом был объявлен и его отец, основатель «Уралэнергосторойкомплекса», Игорь Плаксин.

