Кабмин утвердил план по восстановлению российской экономики

По всей видимости, этот план станет первым, где первоначальные шаги не будут считаться успешными после окончания финансирования, а будут применяться в качестве базы для других по смыслу проектов. Так, документ предполагает использовать антикризисные шаги во время пандемии для развития различных отраслей внутри страны.