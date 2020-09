Кабмин утвердил план по восстановлению российской экономики

Белый дом принял общенациональный план по восстановлению экономики, цель которого состоит в трехпроцентном росте ВВП России. Правительство намерено выполнить задачу с помощью цифровизации госуправления и взаимодействия с бизнесом, массовым дерегулированием и другими способами.

Документ предусматривает более 500 положений, которые должны быть выполнены до конца 2021 года. Стоимость антикризисного плана составляет 6,4 триллиона рублей. Как сообщает «Коммерсантъ», документ был одобрен Кабмином 23 сентября. В нем объединили два уже реализованных «антикризисных пакета» текущего года и несколько мероприятий, которые продолжают создаваемые ими тренды до конца следующего года. По всей видимости, этот план станет первым, где первоначальные шаги не будут считаться успешными после окончания финансирования, а будут применяться в качестве базы для других по смыслу проектов. Так, документ предполагает использовать антикризисные шаги во время пандемии для развития различных отраслей внутри страны. Главы положения документа касаются субсидирования преимущественно кредитных ставок и в форме государственных гарантий. В ближайшее время начнется реализация большей части пунктов, например, устранение диспаритетов таможенных пошлин на комплектующие и конечную продукцию. Кроме того, план включает в себя соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а особый акцент делается на быстрых и больших инвестициях в автодороги. Несмотря на то, что предстоящие изменения могут привести к усилению конфронтации в предпринимательской среде, работающей с государством, а также внутри госаппарата, эксперты считают цели плана вполне достижимыми. Согласно документу, на завершающей стадии Россия выйдет на трехпроцентный рост ВВП, безработица опустится ниже 5% и начнется устойчивый рост доходов домохозяйств.

