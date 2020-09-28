Котельная Горноуральского ГО оказалась изношена на 80%

Котельная Горноуральского ГО оказалась изношена на 80%

Сегодня, 20:24ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В администрации Горноуральского ГО сообщили о проценте износа единственной котельной и тепловых сетей.

Процент износа по данным ООО «Универсал-строй» составил по котельной и тепловым сетям 80%,сообщили TagilCity.ru в администрации Горноуральского ГО.

Напомним, жители поселка Горноуральский жаловались на отсутствие отопления в домах. Они выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день, когда было включено отопление, произошел прорыв трубы в одном из домов. Жители обратились с жалобой в котельную, но в ответ им сообщили, что рабочий день уже закончен. Позднее котельная была отключена. Кроме того, 24 сентября одна из жительниц поселка сообщила о прорыве труб возле домов № 7 и № 25. В администрации ГГО причинами отключения котельной назвали коммунальные аварии на участках тепловой магистрали и неработающие отсекающие задвижки на тепловых сетях. Отопление в поселок подали 28 сентября. Подключены все социально-значимые объекты и 46 из 48 жилых домов.

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