Михаил Дегтярёв заявил, что в Москве он скучает по Хабаровску

Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову рассказал, что приобрел в Хабаровске квартиру и сейчас готовится к переезду на Дальний Восток вместе с семьей.

Телефонный разговор журналиста «КП» и хабаровского губернатора опубликован на сайте газеты. В интервью Дегтярев рассказывает о текущей работе, эпидситуации в регионе, борьбе с паводком и немного о своей личной жизни. Так, он заявил о том, что его жена и четверо детей готовятся к переезду в Хабаровск. Сейчас оформляется ипотека, потом нужно будет обставить квартиру, и к новому году семья воссоединится, отметил врио губернатора. При этом он отметил, что отказался от служебного жилья в пользу собственного. Покупая квартиру, Дегтярев обратил внимание на высокую стоимость квадратного метра жилья в Хабаровске. Он заявил, что намерен решить проблему за счет привлечения инвесторов, способных построить недвижимость с доступной стоимостью. Кроме того, глава региона заявил, что совсем не скучает по Москве, а, наоборот, находясь в командировке в столице, он хочет поскорее вернуться в Хабаровск. «Прилетал в командировку, так тянет домой, в Хабаровск, вы себе не представляете», — рассказал он. Отмечается, что это интервью не готовилось заранее, а вопросы не согласовывались с Дегтяревым. Он вообще мало появляется в подобном формате после того, как вступил в должность главы Хабаровского края — его график на этом посту оказался настолько загруженным, что на общение с прессой не остается времени.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter