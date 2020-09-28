Михаил Дегтярёв заявил, что в Москве он скучает по Хабаровску

Михаил Дегтярёв заявил, что в Москве он скучает по Хабаровску

Сегодня, 17:07ОбществоPhoto: скриншот с видео
Руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе интервью обозревателю «Комсомольской правды» Александру Гамову рассказал, что приобрел в Хабаровске квартиру и сейчас готовится к переезду на Дальний Восток вместе с семьей.

Телефонный разговор журналиста «КП» и хабаровского губернатора опубликован на сайте газеты. В интервью Дегтярев рассказывает о текущей работе, эпидситуации в регионе, борьбе с паводком и немного о своей личной жизни. Так, он заявил о том, что его жена и четверо детей готовятся к переезду в Хабаровск. Сейчас оформляется ипотека, потом нужно будет обставить квартиру, и к новому году семья воссоединится, отметил врио губернатора. При этом он отметил, что отказался от служебного жилья в пользу собственного.

Покупая квартиру, Дегтярев обратил внимание на высокую стоимость квадратного метра жилья в Хабаровске. Он заявил, что намерен решить проблему за счет привлечения инвесторов, способных построить недвижимость с доступной стоимостью.

Кроме того, глава региона заявил, что совсем не скучает по Москве, а, наоборот, находясь в командировке в столице, он хочет поскорее вернуться в Хабаровск.

«Прилетал в командировку, так тянет домой, в Хабаровск, вы себе не представляете», — рассказал он.

Отмечается, что это интервью не готовилось заранее, а вопросы не согласовывались с Дегтяревым. Он вообще мало появляется в подобном формате после того, как вступил в должность главы Хабаровского края — его график на этом посту оказался настолько загруженным, что на общение с прессой не остается времени.

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