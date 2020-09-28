Михаил Дегтярёв заявил, что в Москве он скучает по Хабаровску

Телефонный разговор журналиста «КП» и хабаровского губернатора опубликован на сайте газеты. В интервью Дегтярев рассказывает о текущей работе, эпидситуации в регионе, борьбе с паводком и немного о своей личной жизни. Так, он заявил о том, что его жена и четверо детей готовятся к переезду в Хабаровск. Сейчас оформляется ипотека, потом нужно будет обставить квартиру, и к новому году семья воссоединится, отметил врио губернатора. При этом он отметил, что отказался от служебного жилья в пользу собственного.