На Урале выписан второй штраф за непредоставление данных о COVID-статусе

На Урале выписан второй штраф за непредоставление данных о COVID-статусе

Сегодня, 13:07ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Второй житель Свердловской области получил штраф за то, что не предоставил информацию о своем COVID-статусе после возвращения из-за границы, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

24 сентября Алапаевский городской суд вынес решение о привлечении к ответственности местной жительницы, которая вернулась из Турции и не предоставила информацию о заболевании COVID-19 или его отсутствии.

Женщина была оштрафована на 7,5 тысяч рублей по ч.2 ст. 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. Суд снизил размер штрафа, учитывая, что она прошла тестирование еще на территории Турции и позднее загрузила данные на портал Госуслуг.

Отмечается, что по данным на 27 сентября, на территорию Свердловской области с 1 августа прибыло 15,8 тысячи человек. В первые три дня после приезда тестирование прошли почти 15,3 тысячи человек. У 73 из них результат оказался положительным.

590 человек не прошли тестирование в срок, из них 250 человек привлечены к административной ответственности, еще 340 гражданам направлены извещения о явке для составления протокола.

Первый штраф за непредоставление информации был выписан в Асбесте. Жительница Рефтинского вернулась из Турции и не сдала тест на коронавирус. Она получила штраф в размере 15 тысяч рублей.

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