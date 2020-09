Некоторым знакам зодиака рекомендуется заняться творческим хобби 29 сентября

Астрологи советуют присмотреться к творческим хобби некоторым знакам 29 сентября, другим следует переоценить свои финансовые возможности.

Овен День будет тревожным. Вас неоднократно будут ставить в неловкое положение. Утром вас могут попросить выполнить незнакомые обязанности. Во второй половине дня вероятны поездки и деловые переговоры. В ходе общения вы столкнетесь с вопросами, на которые не будете знать ответ. Следует проявить внимательность и находчивость для решения нестандартных задач. Вечером можно заняться физическими упражнениями или бегом. В отношениях со второй половинкой не пытайтесь настоять на своем. Телец Благоприятный день для представителей знака. Получится укрепить свой авторитет в глазах коллег. В первой половине дня получится решить множество важных вопросов. Не исключено, что весь дневной план работ вы выполните уже до обеда. Начальство может предложить новую должность или повышение уровня зарплаты. День будет тяжелый для вашей нервной системы. Выберите отдых, не связанный с тяжелыми физическими нагрузками. Спокойные прогулки или встречи вне шумных компаний принесут необходимый покой. Близнецы Интересный день. С утра вас могут попросить о помощи малознакомые люди. Совместное решение вопросов может положить начало плодотворному сотрудничеству. Во второй половине дня возможны неожиданные новости издалека. Вечером вы можете получить приглашение от друзей для совместного посещения развлекательного мероприятия. Не стоит отказываться. Не забывайте о состоянии своего здоровья. Перенапряжения негативно сказываются на организме. Следует составить правильный рацион питания и пропить витаминный комплекс. Рак Следует заранее спланировать свой день. Астрологи прогнозируют влияние позитивных тенденций. Вашим планам ничего не будет угрожать, но если пустить события на самотёк, то не получите желаемого результата. Стоит воздержаться от помощи коллег и не слушать советов, даже если они кажутся вам правильными. Удачный день для деловых встреч и переговоров. Не стоит заниматься физическим трудом. Откажитесь от занятий спортом и тренажерного зала. Вечер лучше провести в спокойной обстановке. Рекомендуется организовать романтический ужин. Лев Сложный день для львов. Ошибки в первой половине дня укрепят вашу неуверенность в себе. На этом фоне могут возникнуть конфликты с коллегами. Постарайтесь заниматься текущей несложной работой и воздержаться от финансовых сделок. Не планируйте походы в магазин или крупные покупки. Можно заняться командными видами спорта или посетить бассейн. Вечер можно провести вне дома, например, посетить кинотеатр с любимым человеком. Дева День принесет много положительных эмоций. Причиной послужит ваша невероятная обаятельность. Неожиданное внимание будет окружать вас со всех сторон. Утром коллеги предложат помощь в решении рабочих вопросов. После обеда могут удачно сложиться деловые переговоры. Вероятно, состоится закрытие крупных сделок, несущих большую материальную выгоду. Вечер лучше провести в кругу большой компании. Возможно приятные сюрпризы со стороны второй половинки. Весы День будет познавательный для представителей знака. Вероятно, что вы столкнетесь с такими трудностями, которые ранее обходили вас стороной. Вам придется адаптироваться к ситуации и обращаться за помощью к коллегам, друзьям и родным. Решение вопроса окажется непростым, но вы получите бесценный опыт и освоите навыки, которые пригодятся вам в будущем. Отдохнуть от тяжелого дня поможет прогулка на свежем воздухе или занятия спортом. В отношениях со второй половинкой может вмешаться человек из прошлого. Постарайтесь избежать влияния и убедить любимого человека в стабильности союза. Скорпион День заставит вас проверить на надежность деловые связи. В первой половине дня возможны большие сложности на работе. Вам придется задействовать все знакомства и ресурсы для решения ситуации весь оставшийся день. Сложный день потребует отдыха. Организуйте совместную встречу с теми, кто в этот день протянул руку помощи. Стрелец Стоит позаботиться о своем финансовом положении. Утром влияние негативных тенденций заставит часто ошибаться на работе. Но после обеда условия станут благоприятными, и вы исправите все недочёты. Не рекомендуется перегружать организм физическими упражнениями. Не стоит посещать магазины. Следует спланировать свой бюджет. Возможно вы упустили из виду экономическую обстановку и переоценили ваши финансы во время последних покупок. Если со второй половинкой у вас совместное распоряжение денежными средствами, то стоит привлечь её к решению данного вопроса. Козерог Благоприятный день. Утром следует заняться долгосрочными рабочими проектами. После обеда астрологи рекомендуют сосредоточить внимание на проблемах, требующих творческого подхода. В этот день лучше всего заниматься всем, что подсказывает ваша фантазия. Можете изменить внешний облик, посетив косметический салон или парикмахерскую. Рекомендуется завести новое хобби, требующая активной работы вашего воображения. В отношениях со второй половинкой у вас получится преподнести приятный сюрприз любимому человеку. Водолей Не очень удачный день для водолеев. Утро начнется хорошо. Следует все сложные задачи перенести именно на этот период. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Стоит заниматься только текущей несложной работой. Обстоятельства могут часто складываться так, что вам придется всё время менять свои планы. Постарайтесь приготовиться к этому заранее и отнестись спокойно. Можно заняться физическими упражнениями или любимым видом спорта. Вечер лучше провести в компании близких друзей или родственников. Рыбы Возникнут небольшие трудности, но день благоприятен для рыб. Неприятные нюансы могут подстеречь вас в первой половине дня на работе. Возможны встречи с неприятными для вас людьми и мелкие ошибки в простейших задачах. После обеда ситуация изменится в лучшую сторону. Удастся осуществить всё задуманное. Не исключено, что вам окажут неожиданную помощь посторонние люди. Можете запланировать поход в магазин, посещение парикмахерской или салона красоты. Не лишним станет визит в фитнес-зал. В отношениях могут возникнуть некоторые трудности. Постарайтесь спокойно обсудить ситуацию со второй половинкой. Возможно, потребуется нестандартное решение.

