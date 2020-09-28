Некоторым знакам зодиака рекомендуется заняться творческим хобби 29 сентября

Весы

День будет познавательный для представителей знака. Вероятно, что вы столкнетесь с такими трудностями, которые ранее обходили вас стороной. Вам придется адаптироваться к ситуации и обращаться за помощью к коллегам, друзьям и родным. Решение вопроса окажется непростым, но вы получите бесценный опыт и освоите навыки, которые пригодятся вам в будущем. Отдохнуть от тяжелого дня поможет прогулка на свежем воздухе или занятия спортом. В отношениях со второй половинкой может вмешаться человек из прошлого. Постарайтесь избежать влияния и убедить любимого человека в стабильности союза.