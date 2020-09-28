Отлученный от церкви схимонах Сергий устроил еще один массовый крестный ход

Схимонах Сергий Романов продолжает собирать сторонников в Среднеуральском женском монастыре.
Не так давно он провел свой крестный ход, а в минувшее воскресенье снова устроил мероприятие вокруг обители. Оно был посвящено празднику воздвижения животворящего креста Господня.
На крестном ходе присутствовало около 300 паломников, в том числе и дети.
Во время хода одна из присутствующих начала нецензурно выражаться с требованием «выкинуть икону». Последователи Сергия увели ее в сторону.
Напомним, 20 сентября схимонах Сергий провел крестный ход в честь Рождества Богородицы. Он был лишен сана и отлучен от церкви за критики руководства РПЦ и правительства РФ. Схимонах в своих проповедях призывал не соблюдать самоизоляцию и отрицал существование COVID-19.