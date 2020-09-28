Отлученный от церкви схимонах Сергий устроил еще один массовый крестный ход

Напомним, 20 сентября схимонах Сергий провел крестный ход в честь Рождества Богородицы. Он был лишен сана и отлучен от церкви за критики руководства РПЦ и правительства РФ. Схимонах в своих проповедях призывал не соблюдать самоизоляцию и отрицал существование COVID-19.