Поднос мастеров из Нижнего Тагила признали рекордсменом

Поднос мастеров из Нижнего Тагила признали рекордсменом

Сегодня, 13:43ОбществоPhoto: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Поднос размером 1,6 на 2,2 метра, расписанный тагильскими мастерами, был признан рекордсменом, сообщает пресс-служба администрации города.

Художники уральского колледжа прикладного искусства и дизайна представили изделие на «Самоварфест-2020» в Ярославле.

Для создания рисунка была использована техника многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати.

По словам руководителя проекта и директора колледжа Людмилы Павленко, лаковый расписной поднос выполнен в традиционной «тагильской» манере — он разбит на сектора, украшен и декорирован печатным золотым орнаментом, который характерен для XIX века.

В основу эскиза была заложена картина Бориса Кустодиева «Чаепитие», где мужчина и женщина пьют чай из самовара. Кроме того, на изображение были добавлены новые детали.

В конце июля в московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, на котором представлены народные художественные промыслы регионов России. Один из вагонов оказался брендирован произведениями тагильских мастеров.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
музейсссрНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы