Поднос мастеров из Нижнего Тагила признали рекордсменом

Художники уральского колледжа прикладного искусства и дизайна представили изделие на «Самоварфест-2020» в Ярославле.
Для создания рисунка была использована техника многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати.
По словам руководителя проекта и директора колледжа Людмилы Павленко, лаковый расписной поднос выполнен в традиционной «тагильской» манере — он разбит на сектора, украшен и декорирован печатным золотым орнаментом, который характерен для XIX века.
В основу эскиза была заложена картина Бориса Кустодиева «Чаепитие», где мужчина и женщина пьют чай из самовара. Кроме того, на изображение были добавлены новые детали.
В конце июля в московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, на котором представлены народные художественные промыслы регионов России. Один из вагонов оказался брендирован произведениями тагильских мастеров.