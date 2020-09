Поднос мастеров из Нижнего Тагила признали рекордсменом

Поднос размером 1,6 на 2,2 метра, расписанный тагильскими мастерами, был признан рекордсменом, сообщает пресс-служба администрации города.

Художники уральского колледжа прикладного искусства и дизайна представили изделие на «Самоварфест-2020» в Ярославле. Для создания рисунка была использована техника многослойной живописи, маховой росписи и трафаретной печати. По словам руководителя проекта и директора колледжа Людмилы Павленко, лаковый расписной поднос выполнен в традиционной «тагильской» манере — он разбит на сектора, украшен и декорирован печатным золотым орнаментом, который характерен для XIX века. В основу эскиза была заложена картина Бориса Кустодиева «Чаепитие», где мужчина и женщина пьют чай из самовара. Кроме того, на изображение были добавлены новые детали. В конце июля в московском метрополитене начал курсировать тематический поезд, на котором представлены народные художественные промыслы регионов России. Один из вагонов оказался брендирован произведениями тагильских мастеров. В Московском метрополитене запустили вагон с тагильской росписью по металлу

