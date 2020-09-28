После летнего пожара в «Денежкином Камне» возбуждено уголовное дело

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области начался 17 июля 2020 года. Изначально площадь пожара составляла 5,7 гектара, большую часть очагов возгорания удалось потушить. Однако на фоне аномальной жары, которая способствовала распространению огня, его площадь увеличилась в пять раз за три дня. Пожар удалось потушить только 7 августа, всего сгорело 120 гектаров леса. При тушении было задействовано 140 человек, в их числе 52 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана».