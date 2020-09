После летнего пожара в «Денежкином Камне» возбуждено уголовное дело

По факту пожара в заповеднике «Денежкин Камень», который произошел летом этого года, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба» (ст. 262 УК РФ), сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате этого пожара выгорело 120 гектаров леса. Инцидент проверялся Нижнетагильской природоохранной прокуратурой, при этом выяснилось, что пожар начался из-за людей, которые проникли на территорию заповедника и нарушили режим охраны. У прокуратуры имеются свидетельские показания жителей населенных пунктов, которые расположены рядом с заповедником. Ранее директор «Денежкиного Камня» Анна Квашнина говорила о том, что пожар произошел из-за молнии. Трудность при тушении составляло то, что очаг горения находился далеко от лагеря. Пожарным приходилось преодолевать путь в семь километров, это занимало 2,5 часа. Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области начался 17 июля 2020 года. Изначально площадь пожара составляла 5,7 гектара, большую часть очагов возгорания удалось потушить. Однако на фоне аномальной жары, которая способствовала распространению огня, его площадь увеличилась в пять раз за три дня. Пожар удалось потушить только 7 августа, всего сгорело 120 гектаров леса. При тушении было задействовано 140 человек, в их числе 52 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана». Пожар в Уральском заповеднике «Денежкин камень» полностью ликвидирован

