Прокуратура проводит проверку после гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале

По предварительной информации, в воскресенье, 27 сентября, мама девочки отпустила ее гулять во дворе дома, где находился ее супруг. Мужчина в это время отлучился в магазин. Сам дом располагается недалеко от реки.
Позднее мама обнаружила пропажу ребенка. По результатам поисковых мероприятий тело ребенка обнаружили в реке.
Кроме того, проверка инициирована следственными органами. Она находится на контроле прокуратуры.
Семья, по предварительным данным, на профилактическом учете не состояла.
В ходе мероприятий будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, девочка пропала накануне, 27 сентября, около 14.00. С заявлением в полицию родители обратились в районе 18.00. Около 20.00 тело ребенка было обнаружено в реке.