Прокуратура проводит проверку после гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале

Прокуратура проводит проверку после гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале

Сегодня, 18:09ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура Каменского района начала проверку по факту гибели трехлетней девочки, тело которой было найдено сегодня в реке Камышенка, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, в воскресенье, 27 сентября, мама девочки отпустила ее гулять во дворе дома, где находился ее супруг. Мужчина в это время отлучился в магазин. Сам дом располагается недалеко от реки.

Позднее мама обнаружила пропажу ребенка. По результатам поисковых мероприятий тело ребенка обнаружили в реке.

Кроме того, проверка инициирована следственными органами. Она находится на контроле прокуратуры.

Семья, по предварительным данным, на профилактическом учете не состояла.

В ходе мероприятий будет дана оценка работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, девочка пропала накануне, 27 сентября, около 14.00. С заявлением в полицию родители обратились в районе 18.00. Около 20.00 тело ребенка было обнаружено в реке.

Related news:
смертьдетипрокуратуракаменский район
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы