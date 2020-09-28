Следственный комитет прокомментировал гибель пропавшей на Урале трехлетней девочки

По факту ее смерти проводят доследственную проверку с целью выяснения обстоятельств случившегося.
Тело ребенка направлено для выяснений причины смерти на вскрытие. По итогам будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей ребенка.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка обнаружили в реке Камышенке недалеко от дома. Также были найдены синие туфли девочки.
Он отмечает, что она проживала в благополучной полной семье.
Напомним, девочка пропала 27 сентября. Розыск был инициирован поисковым отрядом «Лиза Алерт».