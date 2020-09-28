Следственный комитет прокомментировал гибель пропавшей на Урале трехлетней девочки

Следственный комитет прокомментировал гибель пропавшей на Урале трехлетней девочки

Сегодня, 12:26ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
На теле трехлетней девочки, которая пропала 27 сентября в селе Покровском Каменского района Свердловской области, а позднее была найдена мертвой, не обнаружены внешние следы криминальной смерти, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По факту ее смерти проводят доследственную проверку с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Тело ребенка направлено для выяснений причины смерти на вскрытие. По итогам будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей ребенка.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка обнаружили в реке Камышенке недалеко от дома. Также были найдены синие туфли девочки.

Он отмечает, что она проживала в благополучной полной семье.

Напомним, девочка пропала 27 сентября. Розыск был инициирован поисковым отрядом «Лиза Алерт».

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