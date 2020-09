Следственный комитет прокомментировал гибель пропавшей на Урале трехлетней девочки

На теле трехлетней девочки, которая пропала 27 сентября в селе Покровском Каменского района Свердловской области, а позднее была найдена мертвой, не обнаружены внешние следы криминальной смерти, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По факту ее смерти проводят доследственную проверку с целью выяснения обстоятельств случившегося. Тело ребенка направлено для выяснений причины смерти на вскрытие. По итогам будет принято процессуальное решение, в том числе и в отношении родителей ребенка. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка обнаружили в реке Камышенке недалеко от дома. Также были найдены синие туфли девочки. Он отмечает, что она проживала в благополучной полной семье. Напомним, девочка пропала 27 сентября. Розыск был инициирован поисковым отрядом «Лиза Алерт». На Урале пропавшую трехлетнюю девочку нашли мертвой

