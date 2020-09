Стала известна причина гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале

Причиной гибели трехлетней девочки, которая пропала накануне в селе Покровское, стала невнимательность родителей. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пишет «КП-Екатеринбург».

По его словам, тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции в 18.35 от отца девочки, который работает в одной из местных больниц. На место незамедлительно выехал полицейский кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа. Тело девочки было найдено в 20.15 в реке Камышенке недалеко от дома. Отдельно были найдены синие туфельки ребенка. При осмотре тела криминальных следов насилия найдено не было. К большому сожалению, […] произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай — лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо, сказал Валерий Горелых. Напомним, 27 сентября трехлетняя девочка пропала около 14.00. Родители обратились в полицию с заявлением. Уже вечером она была найдена мертвой.

