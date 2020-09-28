Стала известна причина гибели пропавшей трехлетней девочки на Урале

По его словам, тревожное сообщение поступило в дежурную часть полиции в 18.35 от отца девочки, который работает в одной из местных больниц. На место незамедлительно выехал полицейский кинолог со служебной собакой, а также следственно-оперативная группа.
Тело девочки было найдено в 20.15 в реке Камышенке недалеко от дома. Отдельно были найдены синие туфельки ребенка. При осмотре тела криминальных следов насилия найдено не было.
К большому сожалению, […] произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай — лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо, сказал Валерий Горелых.
Напомним, 27 сентября трехлетняя девочка пропала около 14.00. Родители обратились в полицию с заявлением. Уже вечером она была найдена мертвой.