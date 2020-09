В Свердловском оперштабе опровергли информацию о закрытии кожно-венерологического диспансера в Нижнем Тагиле из-за коронавируса.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о том, что медицинское учреждение закрыто из-за COVID-19. По данным министерства здравоохранения, информация не соответствует действительности,рассказали TagilCity.ru в свердловском оперштабе. Ранее эту информацию опровергли в самом кожно-венерологическом диспансере. В тагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter