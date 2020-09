Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков будет отвечать за координацию национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», а также «Наука». Распоряжение подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Постановление было принято в рамках исполнения поручения зампредседателя правительства РФ Татьяны Голиковой. Павел Креков с 2016 года занимается курированием блока социальных вопросов с 2016 года. Напомним, 25 сентября стало известно о том, что начальник кинологической службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Евгений Узянов увольняется и выходит на пенсию. Начальник кинологической службы свердловского ГУ МВД подал в отставку

