Сын бывшего губернатора Иркутской области подозревается в мошенничестве

В Иркутском регионе был задержан сын бывшего губернатора Андрей Левченко. Правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что он похитил деньги из фонда капремонта.

Следственный комитет уже провел обыски в его доме и на рабочем месте. Также обыски были у самого Сергея Левченко дома. Как сообщает РЕН ТВ, представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о причастности Андрея Левченко к делу о хищении 185 млн руб., которые были выделены на замену лифтов в Ангарске. В 2019 году по этому же делу был задержан гендиректор компании "Звезда", которая выступала подрядчиком, Олег Хамуляк. Как оказалось, фирма посредством аффилированных лиц контролируется семьей экс-главы. Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский не удивился тому, что компания каким-то образом связана с семьей Левченко, так как арестованный гендиректор является помощником Сергея Левченко в Заксобрании области. Якубовский также отметил, что все ремонтные работы лифтового оборудования проводились с большим количеством нарушений. В частности, испортили стены в домах, а лифты не функционировали свыше полугода. Работа не удовлетворила не только жильцов, но и проверочную комиссию. Но сумма контракта составляла свыше полумиллиарда рублей. Также от местных жителей поступила информация, что у бригады строителей не было соответствующего опыта работы. Следствие считает, что Хамуляк и Левченко оформили контракт с иностранным подрядчиком на 167 млн руб., а затем предоставили его в фонд капремонта для выдачи аванса на ремонтные работы. Но потом они создали промежуточное звено, которое позволило им расширить смету работ на 320 миллионов рублей. Однако цена оборудования, а также самих работ в подготовленной смете оказалась значительно выше, чем по факту. Но Сергей Левченко, который руководил тогда областью, остался доволен работой сына. Он заявлял, что восстановление лифтов в регионе осуществляется проверенным подрядчиком, который сможет довести дело до конца. Важно отметить, что, согласно данным СПАРК, уставной капитал компании "Звезда" составляет 10 тыс. руб.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter