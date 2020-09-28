Сын бывшего губернатора Иркутской области подозревается в мошенничестве

Сын бывшего губернатора Иркутской области подозревается в мошенничестве

Сегодня, 17:55ОбществоPhoto: kremlin.ru
В Иркутском регионе был задержан сын бывшего губернатора Андрей Левченко. Правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что он похитил деньги из фонда капремонта.

Следственный комитет уже провел обыски в его доме и на рабочем месте. Также обыски были у самого Сергея Левченко дома.

Как сообщает РЕН ТВ, представитель СК РФ Светлана Петренко заявила о причастности Андрея Левченко к делу о хищении 185 млн руб., которые были выделены на замену лифтов в Ангарске. В 2019 году по этому же делу был задержан гендиректор компании "Звезда", которая выступала подрядчиком, Олег Хамуляк. Как оказалось, фирма посредством аффилированных лиц контролируется семьей экс-главы.

Депутат Госдумы РФ Александр Якубовский не удивился тому, что компания каким-то образом связана с семьей Левченко, так как арестованный гендиректор является помощником Сергея Левченко в Заксобрании области.

Якубовский также отметил, что все ремонтные работы лифтового оборудования проводились с большим количеством нарушений. В частности, испортили стены в домах, а лифты не функционировали свыше полугода. Работа не удовлетворила не только жильцов, но и проверочную комиссию. Но сумма контракта составляла свыше полумиллиарда рублей. Также от местных жителей поступила информация, что у бригады строителей не было соответствующего опыта работы.

Следствие считает, что Хамуляк и Левченко оформили контракт с иностранным подрядчиком на 167 млн руб., а затем предоставили его в фонд капремонта для выдачи аванса на ремонтные работы. Но потом они создали промежуточное звено, которое позволило им расширить смету работ на 320 миллионов рублей. Однако цена оборудования, а также самих работ в подготовленной смете оказалась значительно выше, чем по факту. Но Сергей Левченко, который руководил тогда областью, остался доволен работой сына. Он заявлял, что восстановление лифтов в регионе осуществляется проверенным подрядчиком, который сможет довести дело до конца. Важно отметить, что, согласно данным СПАРК, уставной капитал компании "Звезда" составляет 10 тыс. руб.

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