Сын бывшего губернатора Иркутской области подозревается в мошенничестве

Следствие считает, что Хамуляк и Левченко оформили контракт с иностранным подрядчиком на 167 млн руб., а затем предоставили его в фонд капремонта для выдачи аванса на ремонтные работы. Но потом они создали промежуточное звено, которое позволило им расширить смету работ на 320 миллионов рублей. Однако цена оборудования, а также самих работ в подготовленной смете оказалась значительно выше, чем по факту. Но Сергей Левченко, который руководил тогда областью, остался доволен работой сына. Он заявлял, что восстановление лифтов в регионе осуществляется проверенным подрядчиком, который сможет довести дело до конца. Важно отметить, что, согласно данным СПАРК, уставной капитал компании "Звезда" составляет 10 тыс. руб.