В Нижнем Тагиле пройдет проверка системы оповещения населения, сообщает министерство общественной безопасности региона.

Запуск громкоговорителей и сирен начнется 2 октября 2020 года в 10 утра. Жителей призывают оставаться спокойными. Напомним, 21 сентября тагильчане были напуганы звуками сирены. Оказалось, что проводилась плановая проверка в соответствии с распоряжением администрации. Жителей Нижнего Тагила напугали звуки сирен

