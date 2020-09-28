«Ты кому сигналишь, дядя?». Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов ждет суда

Напомним, летом 2014 года он попал на камеру видеорегистратора в момент нападения на таксиста. После этого Новоселов получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Широкую известность мужчина приобрел еще в 2013 году, тогда появился видеоролик «Ты кому сигналишь, дядя?». В нем Новоселов проколол ножом шины автомобиля, который не пропустил его.