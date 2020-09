«Ты кому сигналишь, дядя?». Автохам из Екатеринбурга Игорь Новоселов ждет суда

Автор знаменитого мема «Ты кому сигналишь, дядя?» Игорь Новоселов ждет суда в Екатеринбурге, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-группу МВД по Екатеринбургу.

В полиции рассказали, что на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ). По данной статье предусмотрен арест до 15 суток или штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей. Напомним, летом 2014 года он попал на камеру видеорегистратора в момент нападения на таксиста. После этого Новоселов получил два года лишения свободы в колонии общего режима. Широкую известность мужчина приобрел еще в 2013 году, тогда появился видеоролик «Ты кому сигналишь, дядя?». В нем Новоселов проколол ножом шины автомобиля, который не пропустил его.

