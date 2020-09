Ушёл жить в лес: в Екатеринбурге найден пропавший девять дней назад предприниматель

28 сентября в Екатеринбурге нашли 28-летнего Сергея Смирнова, переставшего выходить на связь девять дней назад, сообщает Е1.

19 сентября мужчина ушел в клуб с друзьями, после чего бесследно пропал. Как выяснилось, в связи с тяжелой финансовой ситуаций молодой предприниматель отправился жить в лес недалеко от дома, укрываясь двумя пледами и покупая еду в магазине неподалеку. Таким образом мужчина пытался понять себя. Таким несколько странным образом Сергей решил уединиться и, что называется, поразмыслить над смыслом бытия,поделился полковник. Обнаружили пропавшего по месту жительства. Поначалу мужчина отказывался идти на контакт, но вскоре, убедившись, что за дверью действительно полицейские, рассказал свою историю. Отряду полиции и волонтерам, занимающимся поисками Сергея, «дан отбой». На вопрос, отыскал ли мужчина способ решить жизненные вопросы, полицейские получили утвердительный ответ. Напомним, в Нижнем Тагиле накануне сотрудники правоохранительных органов нашли двух 14-летних подростков, которые ушли из школы 22 сентября. В Нижнем Тагиле найдены пропавшие почти неделю назад 14-летние подростки

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter