Ушёл жить в лес: в Екатеринбурге найден пропавший девять дней назад предприниматель

19 сентября мужчина ушел в клуб с друзьями, после чего бесследно пропал. Как выяснилось, в связи с тяжелой финансовой ситуаций молодой предприниматель отправился жить в лес недалеко от дома, укрываясь двумя пледами и покупая еду в магазине неподалеку. Таким образом мужчина пытался понять себя.