В администрации Горноуральского ГО рассказали о причинах отсутствия отопления

Основной причиной отсутствия теплоснабжения, предоставляемого ООО «Универсал-строй», являются большое количество прорывов на тепловых сетях поселка при заполнении системы водой и неработающие отсекающие задвижки на сетях, сообщили TagilCity.ru в администрации Горноуральского ГО.
Там добавили, что в день подачи отопления отключение котельной произошло по причине падения давления теплоносителя из-за прорыва в сетях. Сегодня в квартиры местных жителей поступило тепло.
Напомним, жители поселка жаловались на отсутствие отопления во всех жилых домах. Горожане выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день, когда было включено отопление, произошел прорыв трубы в одном из домов. Жители обратились с жалобой по телефону, но в ответ им сообщили, что рабочий день уже закончен. Позже котельная была отключена. Кроме того, 24 сентября одна из жительниц поселка сообщила о прорыве труб возле домов № 7 и № 25.