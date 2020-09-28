В ДТП на Свердловской трассе водитель погиб в собственный день рождения

Авария случилась на 94-м километре трассы Камышлов - Ирбит – Туринск – Тавда, когда столкнулись ВАЗ-21102 и ВАЗ-21120. 71-летний житель Ирбита, управляя ВАЗ-21102, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не стал уступать дорогу и врезался в ВАЗ-21120, в котором ехала семья из Ирбита в количестве четырех человек: 33-летний мужчина, его 31-летняя жена, годовалая дочь и 23-летняя племянница, управляющая машиной.