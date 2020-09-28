В ДТП на Свердловской трассе водитель погиб в собственный день рождения

В ДТП на Свердловской трассе водитель погиб в собственный день рождения

Сегодня, 21:12ОбществоPhoto: отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области
Утром, 28 сентября, произошло ДТП, в котором погиб один человек и четверо пострадали, сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

Авария случилась на 94-м километре трассы Камышлов - Ирбит – Туринск – Тавда, когда столкнулись ВАЗ-21102 и ВАЗ-21120. 71-летний житель Ирбита, управляя ВАЗ-21102, на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не стал уступать дорогу и врезался в ВАЗ-21120, в котором ехала семья из Ирбита в количестве четырех человек: 33-летний мужчина, его 31-летняя жена, годовалая дочь и 23-летняя племянница, управляющая машиной.

В итоге водитель ВАЗ-21102, который, как выяснилось, семь раз привлекался к ответственности за нарушение правил, погиб на месте в собственное день рождение, а семья получила травмы различной степени тяжести. По факту аварии планируется провести расследование.

Напомним, сегодня вечером в Нижнем Тагиле водитель «Кадиллака» устроил массовое ДТП с пассажирским автобусом.

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