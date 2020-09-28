В Екатеринбурге общественница рассказала про отказ в КТ из-за потерянного направления

В Екатеринбурге общественница рассказала про отказ в КТ из-за потерянного направления

Сегодня, 09:02ОбществоPhoto: pixabay.com
Врач из Екатеринбурга потеряла направление пациентки на компьютерную томографию, об этом Е1 рассказала екатеринбургская общественница Полина Грейсман.

По ее словам, у нее заболела мама и вызвала врача. У пенсионерки взяли мазок на COVID-19, а также выписали направление на КТ. Однако женщина не смогла попасть на процедуру.

Как объясняет Грейсман, чтобы попасть на компьютерную томографию, нужно ждать, когда пациента заберут из дома, отвезут в больницу, а потом доставят обратно.

Когда женщина позвонила в поликлинику, ей сказали, что направления у них нет. Они объяснили это тем, что врач либо потеряла его, либо просто забыла выписать.

Из-за этого процедуру назначили только через неделю после появления первых симптомов заболевания. Кроме того, КТ придется делать вместе с теми, у которых коронавирус подтвержден.

По словам общественницы, тест на COVID-19 до сих пор не готов.

Напомним, на прошлой неделе в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф.

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