В Екатеринбурге общественница рассказала про отказ в КТ из-за потерянного направления

Врач из Екатеринбурга потеряла направление пациентки на компьютерную томографию, об этом Е1 рассказала екатеринбургская общественница Полина Грейсман.

По ее словам, у нее заболела мама и вызвала врача. У пенсионерки взяли мазок на COVID-19, а также выписали направление на КТ. Однако женщина не смогла попасть на процедуру. Как объясняет Грейсман, чтобы попасть на компьютерную томографию, нужно ждать, когда пациента заберут из дома, отвезут в больницу, а потом доставят обратно. Когда женщина позвонила в поликлинику, ей сказали, что направления у них нет. Они объяснили это тем, что врач либо потеряла его, либо просто забыла выписать. Из-за этого процедуру назначили только через неделю после появления первых симптомов заболевания. Кроме того, КТ придется делать вместе с теми, у которых коронавирус подтвержден. По словам общественницы, тест на COVID-19 до сих пор не готов. Напомним, на прошлой неделе в ГБ № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф. В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф

